"we love egypt" احتفالية كبرى فى شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالاشتراك مع أحد رجال الأعمال بإقامة احتفالية كبرى بأحد منتجع سياحى بشرم الشيخ بعنوان، We Love Egypt بحضور جيمس وات سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية والقنصل الفخرى لإنجلترا، واللواء محمود الحفناوى مدير الأمن، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين وممثلى شركات السياحة ورئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من ممثلى الصحف وقنوات التليفزيون المحلية والعالمى، ومواطنون من الجاليات الإنجليزية والروسية والأوكرانية، وجنسيات عربية.

وشارك الجميع الاحتفالية الضخمة رافعين أعلام مصر تحت شعار "نحن نحب مصر" ومرددين الهتافات الوطنية، ووجه السفير الإنجليزى بمناسبة تلك الاحتفالية رسالة لباقى دول العالم، حيث أكد أن الشعب الإنجليزى يحب مصر ويعشق مصر ولم يغادر أى إنجليزى شرم الشيخ خلال الأحداث الماضية، وطالب باقى شعوب العالم بزيارة شرم الشيخـ، وقال إنه يستمتع تماما هو وجميع الوفود الإنجليزية الموجودة بمناخها وطبيعتها الرائعة، وأن شرم الشيخ آمنة تماما.

كما قام السفير الإنجليزى بعقد عدة لقاءات تليفزيونية مع العديد من القنوات التليفزيونية الموجودة بعث خلالهم رسالة لطمأنة شعوب العالم، واختتم كلماته قائلا "نحن نحب مصر وشرم الشيخ آمنة".

ومن جانبه ألقى اللواء خالد فودة كلمة شكر فيها السفير الإنجليزى لحرصه على حضور تلك الاحتفاليات الضخمة التى تقام بهدف تنشيط السياحة ودعوة شعوب العالم لزيارة شرم الشيخ، كما تقدم بالشكر للشعب الإنجليزى لوقوفه بجانب الشعب المصرى وعدم مغادرته شرم الشيخ نهائيا، بل على العكس زادت السياحة الإنجليزية بها، كما تقدم بالشكر أيضا للحكومة الإنجليزية لإصرارها على إرسال وفودها لشرم الشيخ رغم الحظر الذى قامت به بعض الدول الأخرى.

كما قدم محمد المسعود أحد رجال الأعمال والمضيف للاحتفالية، كلمة شكر للسفير والشعب الإنجليزى والشعب الروسى أيضا لاحتلالهما مركزا متقدما فى الوفود السياحية القادمة إلى مصر عامة وشرم الشيخ خاصة، مختتما كلمته رافعا علم مصر مرددا هتافات وطنية، كما قدم هدية تذكارية للسفير الإنجليزى والقنصل الفخرى والمحافظ لما قام به من جهد لإظهار الاحتفالية أمام العالم بأحسن صورة ودعمه للسياحة فى شرم الشيخ.

ومن جانبه قدم اللواء خالد فودة خطاب شكر للمسعود لجهوده فى تجميل وإظهارها فى أحسن صورة وإعادة رونقها ومساندته ودعمه لتلك الاحتفالية، ولقيامه بتجهيز منتزه للسيارات بأحدث المواصفات والقياسات العالمية وإهدائه للمدينة لرفع التكدس وانتظار السيارات خارج منطقة خليج نعمه، مساهمة منه فى خطط تطوير منطقة خليج نعمة.

فيما التقط المحافظ والسفير الصور التذكارية مع الحضور، وخاطب المحافظ دول العالم لزيارة شرم الشيخ وخصوصا فى تلك الفترة التى يكون فيها الطقس شديد البرودة بأوروبا ودافئا بشرم الشيخ.