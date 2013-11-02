مارك جاكوبس يهدي النساء أول مجموعات مكياجه

في فندق "لو موريس" Le Meurice الباريسي العريق كان اللقاء، فالمصمم الأميركي مارك جاكوبس يهتم بالأناقة المترفة في كافة تفاصيلها: في الديكور الذي يتواجد فيه، في الأزياء والإكسسوارات التي يصممها، في العطور التي يبتكرها ومؤخراً في أول مجموعة ماكياج يطلقها بالتعاون مع متاجر "سيفورا" Sephora العالمية، ويعرفنا عليها فيما يلي:

بعد تقديم أول مجموعة ماكياج له خلال الصيف الماضي في نيويورك بالتعاون مع متاجر "سيفورا" Sephora العالمية، قرر مارك جاكوبس إطلاقها في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر الجاري وذلك قبل إصدارها في أوروبا خلال العام القادم. وعندما سألناه عن اختياره هذه الفترة تحديداً لتحضير أول مجموعاته في مجال الماكياج، اعترف أنه لطالما راودته فكرة اختيار مستحضرات الماكياج التي تكمل أزيائه وإكسسواراته وتسمح له بالتعبير عن رؤيته لإطلالة متكاملة يقدمها للمرأة. وقد سنحت له الفرصة مؤخراً ليعبّر عن أفكاره في هذا المجال ويقدّم للمرأة مستحضرات تسمح لها بالتعبير عن نفسها بأسلوب يشببها ويبرز جمالها.

- للنساء والرجال:

عن مفهومه الشخصي للماكياج وإلى أية مدى هو مكمل للأزياء يعتبر مارك جاكوبس أنه من المميزات المترفة في حياة كل امرأة أن تكون لها حرية اختيار الزي الذي ترتديه والألوان التي تستعملها لتزيين عينيها وشفاهها وأظافرها. فالماكياج ليس قناعاً كما يعتقد البعض ولكنه طريقة للتعبير تحمل كل معاني الأناقة والأنوثة عند حسن استعمالها.

بعض مستحضرات هذه المجموعة لا تتوجه فقط للنساء ولكن للرجال أيضاً ومنها الكونسيلر الذي يزيل علامات التعب عن محيط العينين، البلسم الشفاف المرطب للشفاه والماسكارا الشفافة الخاصة بتسريح الحاجبين.

أما بالنسبة للرجال الذين يرفضون وضع أي مستحضر تجميلي فيقول جاكوبس أنه يؤمن بحرية الاختيار في هذا المجال وعلى الرجل الذي لا يرغب باستعمال هذه المستحضرات ألا يجبر نفسه والأمر نفسه ينطبق على المرأة أيضاً.

وعندما سألناه عن نصيحته للمرأة العربية في هذا المجال أجاب أنه لا يحب اسداء النصائح ولكنه يقترح عليها أن تكون صادقة مع نفسها وأن تقوم بما يسعدها ويجعلها تشعر بالرضى عن النفس وبهذه الطريقة ستكون دائماً الأجمل في عيون الآخرين.

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