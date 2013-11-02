حافظي على بشرتكِ في أيام الشتاء الباردة

إن كنتِ تريدين الحفاظ على توهج بشرتكِ في أيّام الشتاء الباردة، التي تسبّب شحوب البشرة وجفافها، يمكنكِ الاستعانة بكريمات الترطيب الموجودة في الأسواق، والتي قد تكون مكلفة وضعيفة التأثير. أما إن كنتِ تبحثين عن طرق طبيعيّة أكثر وفعّالة، من أجل المحافطة على جمالكِ وترطيب بشرتكِ، من دون أيّ تضحية، فاتّبعي النصائح التالية:

• تجنبي التعرّض المستمرّ لأشعة الشّمس والتلوث؛ فأشعة الشمس في غاية الخطورة، لأنّها تقوم بإبطاء قدرة الجسم على إصلاح الخلايا التالفة، كما أنّ التلوث سبب رئيسيّ في التهاب الجلد وظهور حبّ الشباب. ولا تظنّي أنّ بشرتكِ لا تتأثر بالشّمس في الشتاء، فتعزفي عن وضع واقٍ من الشمس عند الخروج من المنزل يومياً، فالبشرة تتأثر بأشعة الشمس غير المباشرة أيضاً.

• اشربي من 8 أكواب من الماء إلى10 يومياً، كي تُساعدي الجلد على البقاء بعيداً عن الجفاف.

• مارسي التمارين الرياضية يومياً، لمدّة تتراوح ما بين 30 و60 دقيقة، كي يستطيع الجسم التخلّص من التوتر وإزالة السموم الموجودة فيه.

• اختاري نوعاً من أنواع الأقنعة التي تفتّح الوجه وتناسب بشرتكِ، واستمرّي عليه بصفة دائمة.