أفضل علاجات تجميلية في هوليوود!

أجمل نعمة قد نكون حصلنا عليها هي الجمال الطبيعي! من هنا، علينا أن نحافظ على هذا الجمال بشكل دوريّ أو يوميّ؛ فكيف لو كان على النجمات العالميات التعامل مع جمالهنّ؟

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ربما كانت النجمات جميلات لمجرّد أنهنّ يعشن في مدينة الأضواء، حيث تتوفر لهنّ أفضل العلاجات التجميلية المتاحة في الأسواق. في الواقع، إنّ الاستعداد لعرض عالميّ لا يقتصر على الاتصال بمصفّف الشعر وخبير المكياج الخاصّ بك، فتعرّفي إلى أهم 3 علاجات تجميليّة في هوليوود.

تمديدات الرموش

ادفعي مبلغ 350$، ورفرفي برموشك طوال الوقت؛ فهذه التقنية تمنحك رموشاً أطول وأكثر كثافةً، فهي الحلّ الأنسب للنجمات، كما أنها تدوم من أربعة أسابيع إلى ثمانية. تقوم هذه التقنية على زرع الرموش بشكل مؤقت، وتظهر كأنّها طبيعية.

حزمة التخلّص من السموم

يتّجه المشاهير إلى سانتا مونيكا بغية التخلّص من السموم وخسارة الوزن الزائد. ويبلغ سعر هذه التقنية 190$، يتسفيدون عبرها من علاج كامل بواسطة أعشاب البحر، حيث يتم تطبيق السيرومات والطين لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه، لأنّه يُساعد في "تفريق الترسّبات الدهنية وشدّ البشرة وإعادة المرونة إليها"، وفقاً لما يدّعيه الاختصاصيون.

العلاج 20 دقيقة من الاسترخاء في "سونا" الأشعة تحت الحمراء وتدليك يدوم لخمسة وعشرين دقيقة.

أقنعة الوجه:

إنّ استخدام مزيج جديد من الأعشاب يُضفي الطاقة الفعّالة، على صعيد الجسم والعقل والروح. في الواقع، يسعى كلّ نجوم هوليوود إلى الحصول على موعد لتطبيق أقنعة الوجوه، كونها مطلوبة جداً حالياً، من أجل استخدامها مزيجاً غريباً من منتجات التجميل التي تهدف إلى إضفاء جمال لا مثيل له على النجوم أصلاً؛ أما العلاج فهو باهظ جداً.

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