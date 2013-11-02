توقعات إسرائيلية بعدم رد الأسد على ضرب "اللاذقية"

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فى تقرير لها مساء أمس الجمعة، إنه على الرغم من التسريبات الأمريكية التى أكدت وقوف إسرائيل وراء قصف المواقع السورية فى "اللاذقية"، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه كما حدث فى المرات السابقة، فإن النظام السورى لن يرد على العمليات الإسرائيلية، بالرغم من تصريحات سابقة بأن سوريا سترد على كل اعتداء إسرائيلى.

وأوضحت يديعوت أن مصدرا رفيع المستوى أبلغ وكالة رويترز للأنباء أن إسرائيل لا تتوقع أى رد سورى، فالأسد يقوم بنزع أسلحته الكيماوية لأن هذه هى مصلحته، وهو قادر على اتخاذ القرارات المناسبة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى تصريحات لعناصر فى المعارضة السورية استنكرت القصف الإسرائيلى، مشيرة إلى أن قوات الأسد نفسه محبطة من نجاة إسرائيل من أى عقاب، وهى تواصل شن هجمات على سوريا دون أى رد فعل رسمى من النظام، الأمر الذى يزيد من غضب مؤيدى الأسد.

وكانت حالة من الغضب قد سادت الأوساط السياسية والأمنية فى تل أبيب، بعد كشف مصادر أمريكية عن قصف مقاتلات حربية إسرائيلية شحنة أسلحة فى سوريا بمدينة "اللاذقية" منذ عدة أيام، كان يعتقد أنها كانت فى طريقها إلى حزب الله.

وكانت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية قد نقلت عن مسئولين أمريكيين، لم تحدد اسميهما، قولهما إن إسرائيل قد شنت هجوما ما بين يومى الخميس والجمعة الماضيين، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تدخل المجال الجوى السورى.

وفى المقابل عبرت مصادر إسرائيلية عن غضبها من التسريبات الأمريكية للقصف الإسرائيلى على سوريا، موضحين أن الولايات المتحدة تلحق أضرارا بالسياسة الإسرائيلية، وأنها هى بذلك تربك إسرائيل عن قصد إذ إنها تخشى من تصاعد الموقف فى المنطقة.