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الخطوط السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص 330-300

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الخطوط السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص 330-300 الخطوط السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص 330-300

تسلمت الخطوط الجوية طائرة جديدة من طراز إيرباص 300-330، ليصل بذلك عدد طائرات الخطوط السعودية من الطراز نفسه إلى تسع طائرات حديثة من أصل 12 طائرة من هذا النوع.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم السبت، عن "عبدالله الأجهر" مساعد المدير العام للخطوط السعودية التنفيذى للعلاقات العامة، قوله إن طائرة الإيرباص 300-330 ستخول الخطوط السعودية متابعة توسيع رقعة انتشار خدماتها، كما أنها تعد قاعدة مثالية لمشاريع الخطوط السعودية التوسعية المستقبلية.

وأضاف أن اكتمال تسلم الطائرات الجديدة يعزز الثقة فى هذا النوع من الطائرات التى تتميز بجسم عريض يؤمن معايير راحة متقدمة، ويتيح توفير مقاعد ودرجات تتلاءم مع مختلف متطلبات ورفاهية المسافرين، وأوضح الأجهر أن هذا الطراز من الطائرات يقدم أفضل المواصفات فى عالم الطيران.

يذكر أن الخطوط السعودية وضعت خطة لدعم الأسطول بـ90 طائرة جديدة من طراز إيرباص وبوينج، تشمل 35 طائرة من طراز إيرباص 320، و15 طائرة من طراز إيرباص 321، و12 طائرة من طراز إيرباص 330، إلى جانب 20 طائرة من طراز بوينج 777-300 آى آر بعيدة المدى.

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مصر 365

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