لوكاكو: كنت أمارس 150 من تمارين الضغط ثم أركض للمدرسة كل يوم

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الإنجليزي عن سر القوة البدنية العالية التي يتمتع بها مرجعا السبب فيها لممارسته 150 من تمارين الضغط كل يوم ثم الذهاب ركضا للمدرسة برفقة أخيه.

وقال لوكاكو لصحيفة (ديلي ميل) "عندما كنت صغيرا كنت طويلا ولكن نحيفا، ولكن بعمر الـ14 بدأت في تنمية عضلاتي عن طريق ممارسة من 100:150 تمرين ضغط كل يوم ثم الركض للمدرسة مع شقيقي جوردان كانت المسافة تبلغ 2 أو 3 أميال تقريبا".

وأضاف "والداي لم يكن بإمكانهم أن يشتروا لنا دراجات ولكن الأمر كان مسلي جدا لنا".

ويلعب جوردان الشقيق الأصغر للوكاكو في صفوف أندرلخت في مركز الظهير الأيسر ولكنه معار هذا الموسم إلى أوستيند.

يذكر أن لوكاكو - 22 عاما - قد بدأ مع أندرلخت رحلته الإحترافية قبل أن ينتقل إلى صفوف تشيلسي الذي أعاره الموسم الماضي لوست بروميتش قبل أن يعيره هذا الموسم أيضا لإيفرتون.