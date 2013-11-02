افتتاح منطقة سوهاج الأزهرية بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح اليوم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف مبنى منطقة سوهاج الأزهرية الجديدة بشارع أسيوط - سوهاج وذلك بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج والشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومؤمن متولى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والشيخ محمد ذكى الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور سعد الوهاب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج والدكتور أحمد حسين حمادى رئيس الإدارة المركزية للأزهر بسوهاج.

ومن جانبه رحب اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بعلماء الأزهر الذين حضروا الافتتاح وأشار إلى أن الأزهر إذا نهض نهضت مصر.