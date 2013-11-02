نادي ضباط شرطة دبي.. منارة اجتماعية وضيافة عالمية

لنادي ضباط شرطة دبي الكائن في منطقة القرهود، دور كبير في إقامة وإطلاق واستضافة الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية ،إضافة إلى المعارض والمناسبات العامة، جعلته يحظى بمكانة كبيرة وشهرة واسعة في الإمارات.

يقول المقدم خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة نادي الضباط الرياضي الاجتماعي إن النادي يقدم خدماته بإقامة واستضافة الفعاليات التي تزيد على 500 فاعلية سنوياً، وبخاصة في ما يتعلق بالدورات الصيفية للأعضاء وأبنائهم، التي تنطلق كل عام.

عضوية مجانية

ويشير الجلاف إلى أن نادي الضباط أنشئ عام 1997، وكان من أوائل المؤسسات الاجتماعية في الدولة، التي تقدم خدماتها للأعضاء ولكل المؤسسات العاملة في الدولة، مؤكداً أن عضوية النادي تقدم مجاناً للضباط العاملين في شرطة دبي وعائلاتهم ، إضافة إلى كبار المسؤولين المدنيين في الدولة.

ولفت خلفان إلى أن النادي يستضيف بشكل يومي العديد من الفعاليات المتنوعة، ويقدم كافة خدمات الضيافة المصاحبة على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن خدمة حجز قاعة تحظى بإقبال كبير من كافة المؤسسات والهيئات.

وتابع أن هذه الخدمة تتيح للعملاء حجز قاعات وصالات المناسبات للزواج، وأغراض أخرى في نادي ضباط شرطة دبي، وأنه يحق للدوائر والمؤسسات الشرطية الأمنية، وبعض الجهات الخاصة والجهات ذات النفع العام وأعضاء نادي الضباط الاستفادة من هذه الخدمة، لافتا إلى أن الإجراءات والوثائق المطلوبة قبل أو أثناء تنفيذ الخدمة، تتطلب من الدوائر الحكومية إرسال خطاب رسمي بطلب الحجز. أما بالنسبة لأعضاء النادي، فيلزم تعبئة استمارة الطلب، وتتطلب هذه الخدمة دفع رسوم مالية، حسب نوعية الخدمة المطلوبة واختلاف قائمة الطعام المختارة.

استشارة متاحة

وأكد أن الخدمة مجانية وأن الاستشارة متاحة على موقع شرطة دبي، وموقع حكومة دبي وكافة المواقع المربوطة بموقع الشرطة رسوم الخدمة، وأن هذه الخدمة تقوم إدارة النادي بتوفير هذه الخدمة من قبل قسم الضيافة بنادي ضباط شرطة دبي - الإدارة العامة لخدمة المجتمع أو أكاديمية شرطة دبي، كما تتوفر الخدمة على موقع شرطة دبي على الإنترنت.

ونوه الجلاف بأن آخر الفعاليات التي شهدها النادي إقامة معرض الكتاب السادس تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الذي نظمته الإدارة العامة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن معرض الكتاب، إحدى أهم الفعاليات السنوية الذي تحرص القيادة العامة على تنظيمه كل عام، بمشاركة أفراد الجمهور من المثقفين والمهتمين بالقراءة من زوار المعرض، مشيراً إلى أن حرص شرطة دبي على إقامة هذا المعرض، تأكيد على أهمية القراءة في تنمية الفكر وبناء الوعي وتوسيع مدارك الشخص وإكسابه العديد من المهارات اللغوية والفكرية، التي من شأنها إعداد أجيال مثقفة واعية خالية من الجريمة والانحراف.

مشاركات أدبية

وفي السياق أوضح المنسق العام للمعرض النقيب عبد الباسط علي، أن المشاركة في المعرض هذا العام متميزة لمجموعة من دور النشر المحلية، التي تحرص على عرض مجموعة من الكتب المتنوعة في مختلف الجوانب العلمية والأدبية والقصصية والشرطية والشعر والأدب وغيرها من المجالات المتنوعة وبأسعار تشجيعية للجمهور.