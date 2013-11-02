المواقف مجانية غداً الأحد في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية يوم غد الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يعود العمل بالرسوم اعتباراً من صباح بعد غد الاثنين.



> يأتي هذا بتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة من سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة اللذين أكدا حرصهما على توفير الأجواء المواتية والنفسية المريحة لجمهور الإمارة خلال الإجازات والعطل الرسمية والتسهيل عليهم من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الدائرة ضمن إستراتيجياتها وترجمة لرؤيتها ورسالتها ومواكبتها لمسيرة التميز في خدماتها المقدمة .