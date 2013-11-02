"صحة أسوان" تستعد للبدء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

تستعد مديرية الصحة بأسوان، بإشراف الدكتور محمد عزمى, وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للبدء فى الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 17 نوفمبر الجارى، حتى 20 من الشهر ذاته.

من جانبه، أكد الدكتور على على محمد مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان، أن المديرية أنهت الإعدادات المبدئية للحملة من خلال إعداد ( 1145 ) فريقًا طبيًا، مكون الفريق الواحد من شخصين "مطعم ومسجل"، و( 283 ) مشرفًا, و( 194 ) مشرف إدارة, و( 22 ) مشرف مديرية، وذلك لاستهداف ( 186133 ) طفلاً داخل محافظة أسوان، من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف الأطفال فى المنازل وفى الوحدات الصحية, والأماكن الحيوية كـ" السكة الحديد، والأسواق، والكمائن" ، وغيرها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إدارة الطب الوقائى لتلقى أى استفسارات أو شكاوٍ من المواطنين.

وأشار, إلى أن المديرية تواصل عملية تدريب الفرق الطبية المشاركة فى الحملة للوصول إلى النتائج المستهدفة.