أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة أسوان" تستعد للبدء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

Google+ Print
"صحة أسوان" تستعد للبدء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال "صحة أسوان" تستعد للبدء فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

تستعد مديرية الصحة بأسوان، بإشراف الدكتور محمد عزمى, وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للبدء فى الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 17 نوفمبر الجارى، حتى 20 من الشهر ذاته.

من جانبه، أكد الدكتور على على محمد مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان، أن المديرية أنهت الإعدادات المبدئية للحملة من خلال إعداد ( 1145 ) فريقًا طبيًا، مكون الفريق الواحد من شخصين "مطعم ومسجل"، و( 283 ) مشرفًا, و( 194 ) مشرف إدارة, و( 22 ) مشرف مديرية، وذلك لاستهداف ( 186133 ) طفلاً داخل محافظة أسوان، من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف الأطفال فى المنازل وفى الوحدات الصحية, والأماكن الحيوية كـ" السكة الحديد، والأسواق، والكمائن" ، وغيرها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إدارة الطب الوقائى لتلقى أى استفسارات أو شكاوٍ من المواطنين.

وأشار, إلى أن المديرية تواصل عملية تدريب الفرق الطبية المشاركة فى الحملة للوصول إلى النتائج المستهدفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365