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القبض على 4 قيادات إخوانية بكفر الشيخ

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القبض على 4 قيادات إخوانية بكفر الشيخ القبض على 4 قيادات إخوانية بكفر الشيخ

شنت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ، حملة أمنية استهدفت بعض المصالح الحكومية بمراكز البرلس، والحامول، وكفرالشيخ، وأسفرت عن ضبط أربعة قيادات ينتمون إلى الجماعة المحظورة، وجارى عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وذكر مصدر أمنى بالمحافظة، أن قوات الأمن ألقت القبض على الدكتور وليد شوقى أبو خشبة نائب مدير مستشفى بلطيم العام من مقر عمله بالمستشفى، ونبيل فكرى المدرس بمدرسة الحامول الثانوية بنات أثناء تأدية عمله بالمدرسة، والدكتور مصطفى أبو المجد طبيب الجراحة بمستشفى كفر الشيخ العام، وسعد حلمى عبدالحافظ من قرية الكفر الجديد.

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مصر 365