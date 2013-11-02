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وقفة لأهالى المنصورة أمام "الجنايات" احتجاجا على براءة تجار المخدرات

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وقفة لأهالى المنصورة أمام "الجنايات" احتجاجا على براءة تجار المخدرات وقفة لأهالى المنصورة أمام "الجنايات" احتجاجا على براءة تجار المخدرات

دعا شباب الثورة والأهالى بقرى أويش الحجر، وميت خميس وميت بدر التابعين للوحدة المحلية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومشاركة عدد من أهالى قرية ميت الكرماء وجوجر مركز طلخا، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم، أمام محكمة مجمع محاكم الجنايات بشارع الجيش بالمنصورة، وذلك احتجاجًا على براءة 11 من تجار المخدرات والسلاح خلال 3 أيام فقط أمام الدائرة 8 جنايات المنصورة، المعروفين بمنطقة ميت خميس الملقبة بباطنية المنصورة، نظرا لانتشار تجارة المخدرات والسلاح بمختلف أنواعها، وطالبوا النيابة العامة بالطعن بالنقض على تلك الأحكام، وإصدار قرارات اعتقال من وزير الداخلية لمثل هؤلاء إن لزم الأمر، خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى تشهدها البلاد، ومساعدة الجماعة المحظورة على انتشار الفوضى والانفلات الأمنى.

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مصر 365