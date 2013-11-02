مصر للطيران: تسيير7 رحلات جوية اليوم لإعادة 1645 حاجًا

صرح الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن من المقرر أن تنهى الشركة نقل جميع حجاجها من الأراضى المقدسة, يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجارى، حيث تستمر الشركة فى تسيير جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن فى سهولة ويسر.

وأضاف "كمال", أن الشركة ستسيّر اليوم السبت 7 رحلات جوية, لنقل 1645 حاجًا، بواقع 3 رحلات من جدة لنقل 510 من حجاج القرعة وترانزيت, ورحلة خاصة لنقل 315 حاجًا إلى غانا، بالإضافة إلى 3 رحلات أخرى تقلع من المدينة المنورة, لنقل 820 حاجًا من حجاج قرعة كفرالشيخ, وقرعة القاهرة.

يذكر أن الشركة قامت أمس الجمعة, بتسيير 10 رحلات جوية لنقل 2485 حاجًا، وذلك بواقع 3 رحلات جوية, أقلعت من مطار جدة لنقل 555 حاجًا، بالإضافة إلى أنها سيرت رحلتين لنقل 630 حاجًا من حجاج أكرا بغانا، كما سيرت 5 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1300 حاج من حجاج قرعة الأقصر وسوهاج, وقرعة أسوان, وجمعيات أسوان، وقرعة كفر الشيخ وترانزيت.