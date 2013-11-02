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مصطفى النجار: السلطة هي الخاسر الأول من وقف "البرنامج"

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مصطفى النجار: السلطة هي الخاسر الأول من وقف "البرنامج" مصطفى النجار: السلطة هي الخاسر الأول من وقف "البرنامج"

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

قال البرلماني السابق مصطفى النجار، إن السلطة في هي الخاسر الأول من وقف برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة CBC.

وكتب النجار في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "خسرت قناة CBC بايقافها برنامج باسم، وخسرت حرية الرأي والتعبير، وخسر من مارسوا الضغوط لإيقاف البرنامج، والخاسر الأول السلطة في مصر ومؤسساتها".

وأضاف: "لم يفهم بعضهم أن زمن الحظر على الإعلام انتهى، وأن ما تمنعه في مكان سيخرج لك من ألف مكان آخر. استمروا في الغباء وتعرية أنفسكم بأنفسكم".

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