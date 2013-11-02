أحمد عمر هاشم يظهر أسبوعيا على قناة "مصر البلد"

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

قال الإعلامي محمود رياض رئيس قناة "مصر البلد"، إن إدارة القناة اتفقت مع الدكتور أحمد عمر هاشم الداعية الإسلامي ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، على تقديم برنامج أسبوعي على شاشة القناة.

وأضاف رياض أن وجود هاشم على القناة سيمثل إضافة قوية لها، خاصة أنه من كبار علماء الأزهر، ومن المشهود لهم بالوسطية والاعتدال، مؤكدا أن البرنامج سيكون تحت اسم "لقاء الجمعة"، وسيتم تخصيص جزء منه لاستقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور.

يذكر أن قناة "مصر البلد" بدأت البث التجريبي في منتصف أكتوبر الماضي، وسيبدأ بثها رسميا منتصف نوفمبر الجاري.