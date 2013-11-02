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قيادي بالتيار الشعبي بدمياط تعليقا على إيقاف "البرنامج": نرفض العودة لما قبل 25 يناير

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قيادي بالتيار الشعبي بدمياط تعليقا على إيقاف "البرنامج": نرفض العودة لما قبل 25 يناير قيادي بالتيار الشعبي بدمياط تعليقا على إيقاف "البرنامج": نرفض العودة لما قبل 25 يناير

كتب : سهاد الخضري منذ 6 دقائق

استنكرت القوى السياسية بدمياط قرار مجلس إدارة قناة CBC بوقف برنامج البرنامج للإعلامي الساخر باسم يوسف، رافضين عودة نظام القمع.

من جانبه، أكد حسن البريشي، الناشط السياسى البارز، اعتراضه على محاصرة أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج أو الحكم بحبس إبراهيم عيسى وكذا الإجراء الذي اتخذته إدارة القناة بالوقف للمزايدة على الحريات تجاه من بيدهم الحكم في وقت لم يطالبوه بذلك.

وأبدى شادي التوارجي، القيادي بالتيار الشعبي، غضبه من استمرار مسلسل التضييق على الحريات والحق في التعبير، مؤكدا رفضهم عودة لما قبل 25 يناير، مطالبا السلطة الحاكمة بأن تكون على درجة عالية من الفهم لطبيعة الشعب المصري بعد الثورة.

فيما طالب محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري بدمياط، بمقاطعة القناة.

فيما اعتبر أحمد عوض، أمين حزب الدستور، وقف البرنامج استمرار لسياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات، مؤكدا عدم سقوط النظام.

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