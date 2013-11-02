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«وفد شعبى» برئاسة «البدوى» و«صباحى» فى الإمارات لتقديم الشكر

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«وفد شعبى» برئاسة «البدوى» و«صباحى» فى الإمارات لتقديم الشكر «وفد شعبى» برئاسة «البدوى» و«صباحى» فى الإمارات لتقديم الشكر

كتب : سمر نبيه منذ 1 دقيقة

بدأ الوفد الشعبى المشكّل من عدد من السياسيين والإعلاميين والفنانين زيارة، أمس، إلى دولة الإمارات، تستمر 3 أيام، للقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء، حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولى عهد أبوظبى، وعدد من قيادات الدولة، لتقديم الشكر للإمارات على مساندتها لثورة المصريين فى 30 يونيو، وتقديمها الدعم الكامل للاقتصاد المصرى، لإنقاذ الدولة. يضم الوفد كلاً من: «الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور عزازى على عزازى القيادى بجبهة الإنقاذ، والدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والفنانين: يسرا وإلهام شاهين، وعادل إمام، والإعلاميين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وعدداً من مقدمى البرامج». وقال الدكتور عماد جاد: إن الهدف الرئيسى من الزيارة هو تقديم الشكر لدولة الإمارات شعباً وحكاماً على مساندتها لمصر خلال الفترة الماضية، وأيضاً توثيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتجاوز العقبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى الفترة القادمة. وأضاف لـ«الوطن» أن الزيارة لها شقان، الأول هو تقديم الشكر، والثانى بشأن الاقتصاد وكيفية التنسيق السياسى بين البلدين.

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