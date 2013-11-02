«الأطباء» تستجيب لـ«الاستقلال»: عمومية طارئة نهاية نوفمبر

لجنة نقابية رباعية لحل مشكلات كشوف القيد واستمرار هيئة المكتب لحين إجراء الانتخابات

كتب : محمد سليمان منذ 3 دقائق

استجاب مجلس النقابة العامة للأطباء للطلب الذى تقدم به تيار الاستقلال، فوافق على عقد جمعية عمومية طارئة 29 نوفمبر الحالى لمناقشة مستجدات كادر المهن الطبية وانتخابات التجديد النصفى وتداعياتها.

كان 160 طبيبا من تيار الاستقلال تقدموا بطلب رسمى لعقد «العمومية»، احتجاجا على قرار عمومية 3 أكتوبر الماضى، والتى أجلت الانتخابات، مؤكدين أن ذلك القرار قد يؤدى لتجميد العمل النقابى نظرا لانتهاء مدة نصف أعضاء مجالس النقابة العامة والفرعيات.

وقرر مجلس نقابة الأطباء خلال اجتماعه، مساء أمس الأول، برئاسة الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، تحديد موعد انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وللنقابات الفرعية 13 ديسمبر المقبل، حال انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجول فى 14 نوفمبر الحالى وفقا لتصريحات مجلس الوزراء. ووافق المجلس خلال اجتماعه على تبادل كشوف قيد الأطباء بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بصورة أسبوعية، موضحاً بها جهة العمل على أسطوانات مدمجة ومختومة، وإرسال الكشوف النهائية قبل الانتخابات بأسبوع لجميع النقابات الفرعية بنفس الكيفية، وإعطاء المرشحين للنقابة العامة أسطوانة مدمجة بها بيانات الأطباء وتشمل الاسم ورقم القيد وجهة العمل، والنقابة الفرعية التابع لها فقط. وأعلن مجلس النقابة استمراره بكامل هيئته وتشكيله (25 عضوا) وكذلك هيئة مكتب النقابة بتشكيلها الحالى فى أداء المهام الخاصة بهم وتسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات فى الموعد المقترح 13 ديسمبر المقبل.