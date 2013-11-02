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بلدي عرعر يقر إنشاء حديقة للورود وسوق نسائي

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    أقر مجلس بلدي عرعر في جلسته السادسة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس البلدي فهد الديدب وبحضور أعضاء المجلس بمقر المجلس في أمانة الحدود الشمالية بعرعر إنشاء حديقة خاصة بالورود وتكليف العضو ماجد المطلق بمتابعة واختيار الموقع الأنسب مع المختصين في أمانة المنطقة.

كما أقر المجلس توجيه خطاب لإمارة المنطقة بشأن مشكلة الآبار والمياه في المنطقة أملا في تشكيل لجنة خاصة لمناقشة الموضوع ومعالجته، كما تمت الموافقة على استضافة ممثلين عن نادي عرعر وذلك لبحث مواضيع دعم النادي وتهيئة ما يمكن القطاع الشبابي في المدينة، كما وافق المجلس أيضا على إنشاء سوق خاص للنساء بعرعر والبحث عن المكان المناسب.

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