عيادة إلكترونية لمكافحة التدخين بجامعة الملك فيصل

يرعى مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي تدشين موقع العيادة الإلكترونية لمكافحة التدخين والسموم، والذي تطلقه وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.

وأكد المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا الدلامي أن تدشين هذه العيادة يأتي ضمن منظومة الخدمات المجتمعية الممتدة التي تقدمها جامعة الملك فيصل للمجتمع المحلي وهي بمثابة بوابة متاحة مشعة بالأمل والفائدة المحققة لمن ابتلي بهذه الآفات الفتاكة من أفراد المجتمع، معرباً عن سعادته بالتعاون في هذا المجال مع وزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات وجمعية نقاء ومركز الشيخ حسن العفالق لمكافحة التدخين (حياة).