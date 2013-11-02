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القوات الجوية تشارك في برنامج لتطوير الحوار

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القوات الجوية تشارك في برنامج لتطوير الحوار القوات الجوية تشارك في برنامج لتطوير الحوار

    ينفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دورتين تدريبيتين في مهارات الاتصال في الحوار وعناصر تطوير الحوار الزوجي على مدى يومين يشارك بها 17 مشاركا من إدارة الشؤون الدينية بالقوات الجوية بالمنطقة الشرقية.

وناقشت الدورة الأولى (مهارات الاتصال في الحوار) التي قدمها احمد العثمان أهمية الحوار في حياة الناس وكيف يكون مطلبا إنسانيا يشمل العديد من الوسائل والأساليب التي تعين المتحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها بغرض إشباع حاجة الانسان وسرعة الاندماج في الجماعة والتواصل مع الآخرين.

وأكد العثمان في ورقته التي قدمها أمس على أن الحوار يحقق التوازن بين حاجة الانسان للاستقلالية وحاجته ايضا للمشاركة والتفاعل مع الآخرين، وانعكاس ذلك على الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب حيث تعلو مرتبة الحوار وقيمته وفقا للقيمة الإنسانية لهذه الحضارة.

وجاءت الدورة الثانية (الحوار الزوجي) للمدرب عبدالله الهدلق لتؤكد عناية الإسلام بالحوار وبيان آدابه وضوابطه إلى جانب الرؤى والتصورات المتاحة للوصول إلى نتائج أفضل يتم من خلالها معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه الأسرة أو الإنسان بوجه عام.

جدير بالذكر بأن هذه الدورات المقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تهدف إلى إيجاد صيغة شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية لتقديم برامج متنوعة تصب في إعلاء قيمة الحوار كمنهج وأسلوب حياة.

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