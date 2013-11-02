ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

القاهرة: يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربى، مع رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

القاهرة: يستقبل د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، د.حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، ووفدا من ممثلى المجلس الأعلى للجامعات، لبحث ومناقشة مطالب المجلس الأعلى للجامعات.

القاهرة: يوقع د. أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، ومحافظ الجيزة اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عادل لبيب وزير التنمية المحلية.