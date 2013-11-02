أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

Google+ Print
ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع"

القاهرة: يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربى، مع رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

القاهرة: يستقبل د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، د.حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، ووفدا من ممثلى المجلس الأعلى للجامعات، لبحث ومناقشة مطالب المجلس الأعلى للجامعات.

القاهرة: يوقع د. أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، ومحافظ الجيزة اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365