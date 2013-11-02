الأربعاء.. قافلة دعوية للحديث عن واجب الشباب تجاه الوطن‎

تحرك وزارة الأوقاف قافلة دعوية، صباح الأربعاء القادم، إلى مراكز شباب محافظة القليوبية، تتضمن علماء الأزهر والأوقاف، وبتنسيق مع وزارة الشباب، تحت عنوان واجب الشباب تجاه وطنهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الوزارة ومشيخة الأزهر لن يتوقفا ولن يتراجعا عن دورهما فى التوعية بصحيح الإسلام، ودفع العمل والإنتاج وتوظيف الطاقات بشكل يخدم الفرد والمجتمع، وذلك من خلال قوافل الدعاة فى كل ربوع مصر، حتى تكون فى أحسن حال، وتتم الاستفادة من طاقات الشباب.

يذكر أن القافلة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويشرف على تنظيمها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.