اليوم.. اتحاد العمال يناقش مشاكل العمالة فى بورسعيد

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، اليوم السبت، مؤتمراً عمالياً بمدينة بورسعيد، على هامش افتتاح مجمع الخدمات العمالية الذى أقامه الاتحاد، ويضم مقار اللجان النقابية والمؤسسة الثقافية ووحدات للخدمات الحكومية والرعاية الاجتماعية للعمال وأسرهم.

ويناقش المؤتمر الذى يشارك فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضاء اللجان النقابية ببورسعيد، أوضاع العمالة المصرية على مستوى المحافظة، وكافة الأنشطة الخدمية والاجتماعية ومنطقة التجارة الحرة.

ويقوم رئيس الاتحاد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت البحرية، للتعرف على ظروف 25 ألف عامل بالمنطقة الصناعية الحرة.

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