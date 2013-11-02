بريد بنى سويف: ارتفاع الإيداعات بنسبة 70% بسبب الاستقرار الأمنى

أكد رأفت رمسيس مدير عام بريد ببنى سويف تزايد نسبة الإيداعات إلى 70% بمكاتب البريد بالمحافظة منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن وذلك عقب تصريحات رئيس الهيئة القومية وإعلانه أن أموال البريد المصرى فى أمان تام، لافتا إلى أن تخوفات المواطنين وقيامهم بسحب أموالهم عقب اندلاع ثورة 25 يناير فى ظل حالة الانحلال الأمنى أدت إلى انخفاض الإيداعات بداية من الثلاثين من يونيو 2011.

وأضاف رمسيس قائلاً إن تلك الإيداعات بدأت فى التزايد مرة أخرى بعد أن شهدت البلاد استقراراً أمنياً ملحوظاً.

وأشار مدير بريد بنى سويف إلى وجود 106 مكاتب بريد منتشرة بمراكز المحافظة تقدم جميع الخدمات للمواطنين، لافتا إلى وجود مجموعة من الخدمات الجديدة منها الحوالات الخارجية ( ifs) وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين البريد المصرى وعدد من الدول الأجنبية والعربية.

وأوضح رمسيس أن هناك خدمات تدر ربحاً وفيراً على المواطنين وفوائد سنوية تصل إلى 9% مثل فيزا كارت التوفير الذكى (pos)، التى يمكن من خلالها صرف العميل لأى أموال يحتاجها من البنوك ومنافذ البريد وأيضاً ماكينة الصراف الآلى الموجودة فى 60 مكتب بريد بمراكز المحافظة.