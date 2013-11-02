أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الكورتيزون يحفز نمو الشعر بالجسم

Google+ Print
الكورتيزون يحفز نمو الشعر بالجسم الكورتيزون يحفز نمو الشعر بالجسم

يعتبر الكورتيزون من العلاجات الهامة والتى لا بديل لها فى علاج بعض الأمراض، إلا أنه غالبا ما ينتج العديد من الآثار السلبية على أعضاء الجسم، وخاصة فى حالة استخدامه لفترات طويلة، ومن تلك الآثار السلبية للكورتيزون هو ما أرسلته لنا قارئة تقول:

أصيبت منذ فترة بالتهاب فى الأعصاب وهو ما تطلب تناولى لجرعات من الكورتيزون.

ولكن بعد فترة من العلاج لاحظت زيادة فى نمو شعر الوجه وهو ما كنت قد قمت بإزالته بأشعة الليزر وأصبح نموه ضعيفا جدا، ولكن منذ تناولى الكورتيزون لاحظت زيادة كثافة الشعر مرة أخرى فهل الكورتيزون هو المسئول عن ذلك؟

وتجيب عنها الدكتورة هديل جهاد أخصائية الامراض الجلدية جامعة عين شمس قائلة، بالطبع يعتبر زيادة كثافة ونمو الشعر من الآثار السلبية التى تحدث نتيجة لتناول جرعات من علاج الكورتيزون.

حيث يعتبر الكورتيزون من العلاجات المحفزة لنمو الشعر بل إنه يستخدم فى بعض حالات علاج تساقط الشعر، من خلال حقنه مباشرة فى فروة الرأس لتحفيز الشعر على النمو.

وبالنسبة لحالة الفتاة.. فننصحها بالانتظار إلى انتهاء مدة العلاج بالكورتيزون وبعدها يمكن عمل عدد من جلسات الليزر مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365