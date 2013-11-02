الكورتيزون يحفز نمو الشعر بالجسم

يعتبر الكورتيزون من العلاجات الهامة والتى لا بديل لها فى علاج بعض الأمراض، إلا أنه غالبا ما ينتج العديد من الآثار السلبية على أعضاء الجسم، وخاصة فى حالة استخدامه لفترات طويلة، ومن تلك الآثار السلبية للكورتيزون هو ما أرسلته لنا قارئة تقول:

أصيبت منذ فترة بالتهاب فى الأعصاب وهو ما تطلب تناولى لجرعات من الكورتيزون.

ولكن بعد فترة من العلاج لاحظت زيادة فى نمو شعر الوجه وهو ما كنت قد قمت بإزالته بأشعة الليزر وأصبح نموه ضعيفا جدا، ولكن منذ تناولى الكورتيزون لاحظت زيادة كثافة الشعر مرة أخرى فهل الكورتيزون هو المسئول عن ذلك؟

وتجيب عنها الدكتورة هديل جهاد أخصائية الامراض الجلدية جامعة عين شمس قائلة، بالطبع يعتبر زيادة كثافة ونمو الشعر من الآثار السلبية التى تحدث نتيجة لتناول جرعات من علاج الكورتيزون.

حيث يعتبر الكورتيزون من العلاجات المحفزة لنمو الشعر بل إنه يستخدم فى بعض حالات علاج تساقط الشعر، من خلال حقنه مباشرة فى فروة الرأس لتحفيز الشعر على النمو.

وبالنسبة لحالة الفتاة.. فننصحها بالانتظار إلى انتهاء مدة العلاج بالكورتيزون وبعدها يمكن عمل عدد من جلسات الليزر مرة أخرى.