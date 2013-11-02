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اختتام حملة مكافحة سرطان الثدي

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 سماح ياسين (المدينة المنورة)

اختتمت أمس الاول فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة سرطان الثدي التي نظمتها جامعة طيبة بالتعاون مع جمعية زهرة بشطر الطالبات بالجامعة واستمرت ثلاثة أيام بهدف تسليط الضوء على خطورة الجهل بهذا المرض وضرورة نشر الوعي الصحي في محاولة جادة للحد من انتشاره، وساهمت الحملة في لفت انتباه هذه الفئة العمرية من المجتمع إلى ضرورة الوعي الصحي بهذا المرض.وشهد اليوم الأخير للحملة محاضرة توعوية صحية عن مرض سرطان الثدي لكريمة عثمان برناوي من إدارة التوعية الصحية بالشؤون الصحية عن سرطان الثدي وأهمية دور المراكز الصحية في نشر الثقافة الصحية عن هذا المرض واهمية الكشف المبكر وأسبابه والفئات العمرية التي تصاب به والظروف الصحية والبيئية المحيطة بهم وكيفية اكتشافه إضافة إلى أساليب الوقاية منه.

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