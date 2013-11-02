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.. ومدير الهيئة يتفقد هيئتي المهد ووادي الفرع

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.. ومدير الهيئة يتفقد هيئتي المهد ووادي الفرع .. ومدير الهيئة يتفقد هيئتي المهد ووادي الفرع

 عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

قام مدير هيئة المدينة الشيخ سليمان بن سليم العنزي بجوله ميدانية تفقدية بمحافظة المهد للاطلاع على سير العمل ومعرفة احتياجات هيئة المحافظة، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد والحرص على الارتقاء بالعمل الميداني منوها باهتمام المسؤولين بالرئاسة العامة وعلى رأسهم الرئيس العام بعضو الهيئة الميداني، لافتا إلى أن الدعم والاهتمام الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.كما قام بزيارة مماثلة لهيئة وادي الفرع وأبو ضباع.

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