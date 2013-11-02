تدوير مناصب قيادية في تعليم المدينة المنورة

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أصدر مدير عام التربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم ،عددا من القرارات بتكليفات إدارية لمناصب مختلفة بالإدارة تضمنت تكليف كل من زهير يونس «مديرا للشؤون الإدارية والمالية»، ماجد المطيري «مديرا لشؤون الموظفين»، عبدالله الردادي «مديرا للخدمات»، بكر بساطي «مديرا للأمن والسلامة»، خالد الأحمدي «مديرا لإدارة التدريب»، المهندس عبدالله أسعد بخاري «مديرا لإدارة الدراسات والتصاميم»، المهندس فيصل التركي «مستشارا بمكتب المدير العام».ووجه مدير التربية والتعليم المديرين المكلفين ببذل قصارى الجهود والعمل في الميدان التربوي، متمنيا للجميع المكلفين التوفيق والنجاح في أعمالهم الموكلة لهم.يشار إلى أن جميع من شملتهم هذه التكليفات يعدون من الطاقات الإدارية المتميزة والمبدعين في مجال أعمالهم بما يمتلكونه من خبرات وكفاءات إدارية كبيرة.