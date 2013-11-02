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فتح القبول للماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية

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فتح القبول للماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية فتح القبول للماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية

 ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

فتحت عمادة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية باب التقديم لجميع مراحل الدراسات العليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه للفصل الأول.أوضح ذلك عميد الدراسات العليا في الجامعة الدكتور عبدالرزاق الصاعدي الذي أضاف أن القبول يشمل التخصصات التالية: الفقه، أصول الفقه، الأنظمة، الاقتصاد الإسلامي، القضاء والسياسة الشرعية، العقيدة، الدعوة والثقافة الإسلامية، التربية بقسميها (التربية الإسلامية، والإدارة التربوية)، التاريخ الإسلامي، التفسير، علوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الأدب والبلاغة وإعداد وتدريب المعلمين.وأوضح أن التقديم سوف يستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18/1/1435هـ.علما أن مكان التقديم سيكون في وحدة القبول في مقر عمادة الدراسات العليا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، ومن الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة السابعة مساء.ويمكن للمهتمين والراغبين الحصول على المزيد من التفاصيل على موقع الجامعة الإسلامية.

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