الجمعة المقبل مسيرة بالدرجات لـحركة "TOMORROW" بالسويس ضد التحرش

أعلنت حركة غدا "TOMORROW" الشبابية بالسويس عن تنظيم مسيرة بالدراجات للبنات والشباب بمنطقة الكورنيش يوم الجمعه المقبل ضد التحرش الجنسى، وتهدف لتوعية الشباب والتصدى لكل ظواهر التحرش، والتأكيد على دور المرأة بالمجتمع وحقها فى عمل كل شىء، ومحاولة لتغيير ثقافات المجتمع القديمة.

وقالت مروة رضوان، منسق حركة غدا "TOMORROW"، إن الفكرة هى ثورة على النموذج الذى فرضه المجتمع المصرى للفتاة من بعد السبعينات، وأى شىء خارج هذا الإطار يعتبر جريمة يجب أن تعاقب عليها الفتاة، وأصبح أسلوب المعاقبة من المجتمع هو التحرش الجنسى أو تعرضها لأى نوع من الانتهاكات، سواء لفظية أو نفسية أو جسدية، ثم تبدأ الفتاة تدريجياً بمراقبة نفسها وتصرفاتها، خوفاً من انتقاد المجتمع لها واتهامه بأنها المذنبة فى ذلك.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الموضوع لا يقتصر على لبس الفتاة، ولكن تواجدها بأى شكل من الأشكال فى الشوارع العامة أو ممارستها لحياتها الطبيعية أو مشاركتها فى أى نشاط، وأخيراً حقها فى العمل كالممرضات يتواجدن بشكل دائم فى الشارع ليلاً، بسبب الورديات، ويواجهن انتقاد بشع من المجتمع.

وتابعت أن الحملة أو المسيرة تهدف لإعادة ثقة الفتاة بنفسها والوقوف ضد التمييز وتوصيل رسالة واضحة للجميع، والتأكيد على حرية المرأة، أيضاً لمساعدة الفتاة لمارسة الرياضة التى تحبها بشكل دائم، وتشجعها على ذلك، لأن الرياضة تعتبر من أهم الأساسيات فى الحياة اليومية.

وأضافت أن المسيرة ستنطلق الجمعة المقبل بمنطقة الكورنيش من الساعه 2 ظهرا، ولمدة ساعة ونصف، وسيتم خلالها توزيع إطارات وتيشرتات على المشتركين.