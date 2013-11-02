432 ألف حاج غادروا عبر 1605 رحلات

عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلن لـ «عكاظ» مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبد الحميد أبالعري، عن مغادرة 432 ألف حاج على 1605 رحلات، مؤكدا أن كل رحلات الحجاج المغادرين لبلدانهم من قبل شركات الطيران الناقلة لهم تقلع في مواعيدها المحددة مسبقا، ماعدا إحدى الرحلات التي تأخرت بسبب عطل فني، حيث تم على الفور إسكان الحجاج في أحد الفنادق على حساب شركة الطيران، فيما تم تأمين طائرة أخرى من قبل الشركة أقلتهم إلى بلدهم.وأوضح أبالعري، أن عدد الرحلات المغادرة من مطار جدة عبر مجمع صالات الحج بلغ حتى أمس 1605 رحلات كان على متنها 432 ألف حاج، مشيرا إلى تواصل مغادرة الرحلات المغادرة المستمرة حتى 15 محرم المقبل.وقال أبا العري: إن جميع القطاعات الحكومية تقدم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الحجاج المغادرين بسرعة، كما أن مكتب الوكلاء الموحد خصص ثلاثة آلاف عامل لنقل أمتعة ضيوف الرحمن إلى مواقع الشحن المختلفة.وأكد أبا العري أن رحلات الحجاج ستنخفض تدريجيا بعد نهاية ذي الحجة الجاري وحتى 15 محرم المقبل، متوقعا أن يغادر عبر المطار مليون حاج، حيث يتم تفويجهم إلى أربعة آلاف رحلة، مشيرا إلى أن التفويج الآلي ساهم إلى حد كبير في تنظيم قدوم الحجاج للمطار قبل موعد السفر بثماني ساعات.يشار إلى أن وزارة الحج وضعت مراكز في مخارج العاصمة المقدسة، للتأكد من مواعيد الحجاج المغادرين عبر حافلات شركات نقل الحجاج حسب موعد مغادرتهم، كما تم توزيع هدية مياه زمزم على المغادرين.وفي سياق الحج والعمرة، علمت «عكاظ» بأن وزارة الحج بدأت في الاستعداد لموسم العمرة، والذي سيبدأ في يناير المقبل لقبول طلبات تأشيرات العمرة التي سينتهي تقديمها في رمضان المقبل، أما الموسم فسينتهي في أغسطس المقبل.