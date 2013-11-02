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إغلاق 400 منجرة في المنارات والحرازات

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إغلاق 400 منجرة في المنارات والحرازات إغلاق 400 منجرة في المنارات والحرازات

 عيد الحارثي (جدة)

أغلقت بلدية أم السلم الفرعية 400 منجرة مخالفة في حي المنارات والحرازات، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها البلدية أمس، والتي كشفت خلالها عددا من الأحواش وورش النجارة والحدادة المخالفة أقامها مخالفون داخل منطقة معزولة في حي المنارات الواقع بين حي الحرازات وكيلو 14.وأوضح مدير مراقبة الاسواق والمواد الغذائية في بلدية أم السلم الفرعية أنور السيد، أن الحملة أسفرت عن عمليات دهم وتفتيش شارك فيها الى جانب قسم مراقبة الاسواق والمواد الغذائية، عدد من الجهات ذات العلاقة في محافظة جدة وهي (الشرطة، الجوازات، الدفاع المدني وشركة الكهرباء) عن ضبط 400 حوش مخالف عثر بداخلها على عدد من آلات النجارة والمستلزمات الخاصة بتصنيع الأثاث، اضافة الى كميات من الاخشاب والاثاث المصنع في وقت سابق داخل تلك الورش.وقال السيد، انه تم التحفظ على المواد والآلات التي ضبطت بداخل تلك الأحواش، حيث أعد محضر مشترك فيما قام مندوب شركة الكهرباء بفصل التيار عن المواقع المخالفة.وأكد السيد، أن الحملة وحسب توجيه رئيس بلدية أم السلم المهندس محمد عايض القرني، ستتواصل على كامل الأحواش والمواقع الواقعة في نطاق بلدية أم السلم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى أن يتم الانتهاء من الملاحظات والمخالفات المماثلة، مبينا أنه تم استدعاء أصحاب تلك الأحواش لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم حيال المخالفات البلدية التي تم ضبطها خلال الحملة.

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