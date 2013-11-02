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«إبصار» تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

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«إبصار» تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها «إبصار» تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

 عبدالله الصقير (جدة)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود (الرئيس الفخري لجمعية «إبصار» للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية) الثاني من محرم المقبل حفل جمعية «إبصار» وذلك فندق «جدة هيلتون»، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، ويوافق هذا الحفل الذي يقام مساء يوم الخامس من نوفمبر المقبل الموافق للثاني من محرم المقبل إن شاء الله وذلك تحت شعار «إبصار .. عشر سنوات من الريادة والعطاء».وثمن أمين عام الجمعية محمد توفيق بلو رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ودعمه للجمعية ووقوفه معها.وقال في تصريح لـ«عكاظ»: «إن مرور 10 سنوات على إنشاء الجمعية يعد مؤشرا لاستمراريتها بنجاح في دعم برامج تأهيل ضعاف البصر ومواصلة تنفيذ برنامج مكافحة العمى».وقال بلو إن الاحتفال سيتضمن حملة موسعة للتعريف بالجمعية وأنشطتها بين شرائح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي وجذب داعمين جددا لـ«إبصار» وتنمية موارد مالية تغطي تكاليف انطلاق مشروع «قرية إبصار» بدعم أصحاب السمو الملكي الأمراء الداعمين للجمعية، بالإضافة إلى الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال من أعضاء الجمعية والمختصين في مجال الإعاقة البصرية، وعدد من المستفيدين وأسرهم من ذوي الإعاقة البصرية.يذكر أن جمعية «إبصار» للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية هي إحدى الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية كأول جمعية سعودية تتخصص في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية وتنفيذ برامج مكافحة العمى، وهي الأولى على مستوى العالم العربي التي تعنى بخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، ولها العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال، وأسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز في الرابع من نوفمبر عام 2003.

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