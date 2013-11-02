إشارة مرورية تكدس المركبات داخل أنفاق التحلية الجديدة

أوقفت إشارة تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية سابقا» انسيابية الحركة المرورية رغم افتتاح مشروعين تم أنشاؤهما في تقاطع المكرونة والستين لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناق، إلا أن الزحام الشديد لا يزال مستمرا؛ بسبب ارتداد إشارة تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية، التي زادت من تكدس المركبات في اتجاه الشرق في طوابير طويلة، مما أسهم في حدوث اختناق مروري، الأمر الذي أدى إلى شبه شلل في الحركة المرورية من اتجاه الشرق إلى الغرب، وتكدس السيارات لساعات طويلة على طول الطريق في انتظار فتح الإشارة.

> المواطنون عبروا عن أملهم في إيجاد حلول عاجلة؛ لإزالة إشارة طريق المدينة أو تسريعها حتى لا تتسبب في تكدس المركبات، وبالتالي تأخير الطلاب عن مدارسهم والموظفين عن أعمالهم أثناء فترة الصباح أو الفترة المسائية، لاسيما أنه شريان رئيس في مدينة جدة، وهو موزع للحركة المرورية، ويسلكه الباحثون عن الكورنيش وعدد من سكان أحياء جدة والطرق الأخرى.

> وقال المواطن علي العمري لـ «عكاظ» إنه اعتاد أن يسلك طريق التحلية يوميا للوصول إلى عمله، ورغم فرحته بافتتاح أهم نفقين من وجهة نظره بالشارع، هما: نفقا شارع المكرونة والستين، إلا أن فرحته لم تدم طويلا، وذكر أنه بمجرد دخول سيارته في النفق الأول حتى تعود للسير ببط شديد بسبب تكدس السيارات داخل النفق وعلى مسافة ما يقارب 3 كيلو حتى تصل سيارته إلى إشارة طريق المدينة؛ مما أدى إلى تأخره لأكثر من نصف ساعة عن عمله، قال إن هذه الإشارة هي السبب الرئيس في الزحام، وتساءل: لماذا لا يتم إحداث نفق في تقاطع طريق المدينة مع التحلية حتى يسرع في الحركة المرورية، وقال إن انطلاق سيارته في بداية شارع التحلية من اتجاه الشرق سريع جدا بسبب تحوله لطريق سريع حتى يصل إلى هذين النفقين ثم تعود الحركة المرورية إلى الاختناق بسبب الإشارة المرورية التي تحدث ربكة كبيرة .

> ويقول سالم الحربي إنه يقف لأكثر من 20 دقيقة فقط داخل جسر شارع الستين بسبب ما يشهده الشارع من تكدس في السيارات، وأرجع السبب إلى اصطدام الحركة بإشارة طريق المدينة مع شارع التحلية في مسار المتجهين من الشرق إلى الغرب، وطالب بإيجاد حلول عاجلة لتسهيل الحركة داخل أنفاق شارع التحلية.

> «عكاظ» نقلت معاناة المواطنين لمدير مرور جدة العميد وصل الله الحربي، الذي قال يوجد دورية ثابتة عند إشارة طريق المدينة مع التحلية. وأضاف: تم سحب الإشارة الضوئية حتى يتم التحكم بها يدويا من قبل جندي المرور ؛بهدف تسهيل الحركة المرورية للمتجهين من الشرق إلى الغرب، وتلافي الارتداد وكذلك الاتجاهان الغربي والشرقي. واعترف بالزحام المروري في شارع التحلية، وذكر أن إدارته رفعت بذلك من أجل إنشاء نفق بدل الإشارة للجهات المسؤولة عن المشاريع في الأمانة.