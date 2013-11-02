منـع محطات الوقـود من تقديـم المناديـل والمـياه عند التعبـئة

وجـه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة إدارة الدفاع المدني بتكثيف حملات السلامة لمتابعة كافة الأنشطة خاصة محطات الوقود، لما تشكله من خطورة كبيرة على الأرواح ووجوب تطبيق كافة التعليمات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة بشكل دقيـق.

> وأوضح العميد سالم المطرفي مديـر الدفاع المدني لـ «عكاظ» أن جميـع المخالفات والملاحظات والتراخيص الجديدة والمجددة التي تصدر من قبل الدفاع المدني، أصبحت تخضع لنظام «وقاية» الإيكتروني حيث يهدف إلى إحكام الضبط وتسهيـل المتابعة لمحطات الوقود وباقي الأنشطة.

> وأشار العميد المطرفي، إلى أن فرق الدفاع المدني وقفت على ما يقارب 400 محطة لبيع الوقود أغلقت منها 37 محطة مخالفة حيث تم فصل التيار عنها بسبب تفريـغ الوقود وقت تشغيل المحطة وقال: إن منها محطتين تـم إغلاقهما في اليومين الماضيـين.. وأشار إلى أنه تـم تغريـم 78 محطة بموجب محضر إعداد مخالفة بغرامات مالية لا تزيد على 30 ألف ريال للغرامة الواحدة في اللحد الأعلى ويتكرر مبلغ المخالفة بتكرار عدد المخالفات داخل المحطة.

> وقال المطرفي: تـم إغلاق عـدد محطات الوقود بسبب تشكيلـها خطورة كبيرة لوجود تسريـبات وتـم فصل التيار الكهربائي عن عدد آخر من المحطات التي تشكل خطـرا وشيكا أو وجـود أسلاك مكشوفة داخل المحطات.

> وقال العميد المطرفي: إن فـرق الدفاع المدني قد تعطي البعض من المحطات مهلة تصحيحية لفترة حتى يـتـم تلافي السلبيات الموجودة، تـتدرج بإنذار ثم يتم تغريمها بغرامات مالية بسبب مخالفتها لمتطلبات السلامة سواء المتعلقة بالموقع أو الإخلال بالتصاريح الصادرة من الدفاع المدني أو مخالفة تصريح البناء التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

> وأردف: إن فرق الدفاع المدني تقوم حاليا بجولات مكثفة ومستمرة على محطات الوقود بالمحافظة والمناطق الأخرى التابعة لها للتأكد من تحقيق متطلبات السلامة الآمنة سوى المتعلقة بالوقود أو الخاصة بالتراخيص أو متعلقة بتشغيل المحطات من أجل التأكد من كافة الإجراءات لضمان عدم وجود أي خطورة على الأحياء التي تقع بها هذه المحطات أو على المارة أو عابري الطرق .. جميع المحطات البترولية تخضع للإشراف الوقائي والاشتراطات اللازمة لسلامة المحطات الوقود للتأكد من أن هذه المحطات جاهزة لتأدية عملها.

> وأوضح العميد المطرفي، أن إدارته نفذت خلال اليومين الماضيين جولات على محطات الوقود التي يوجد بداخلها كراتين مياه أو كراتين مناديـل ورق تعطى عند تعبئة قائد المركبة من المحطة نظرا لتشكيل هذه الكراتين خطورة كبيرة في ظل قابليتها للاشتعال. وقال: تم إنذار هذه المحطات بإشعارات وإزالة فورية للمخالفة.. وأضاف: «في حالة تكرارها يتم إغلاق المحطة ويفصل التيار عنها» ، مبينا أن مخالفة هذه المحطات لاشتراطات الترخيص من حيث عملها في بيع الوقود، إضافة إلى بيع المياه أو إهدائها.. مبينا أن تلك مخالفة صريحة، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين بإبلاغ إدارة الدفاع المدني عبر الهاتف عن أي مخالفات في محطات الوقود تتمثـل في وجود تسريبات أو عدم إغلاق المحطات وقت تفريـغ الوقود أو ترك سيارة الوقود تفرغ دون وجود عمالة أو تشغيل عمالة بدون تراخيص..

> كما طالب المطرفي جميـع المواطنين والمقيمين، ليقوموا بإبلاغ إدارة الدفاع المدني عبر الهاتف عن أي مخالفات يرونها في محطات الوقود بخصوص وجود تسريبات أو عدم إغلاق المحطات وقت تفريـغ الوقود أو ترك سيارة الوقود تفرغ دون وجود عمالة.. وقال: إن دور المواطن والمقيم هو دور رقابي.. وهم أعين تراعي جانب السلامة بحكم أن السلامة تكاملية بين رجال الدفاع المدني والمواطنين.

>