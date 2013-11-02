استحداث مكتب للضمان الاجتماعي بعد تخصيص الأرض برجال ألمع

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)

أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم بن جبران الشهراني أن سبب التأخير في اعتماد مبنى للضمان الاجتماعي يعود إلى عدم تخصيص أرض، حيث سيتم الرفع مباشرة لوزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد إنشاء مبنى جديد لإدارة الضمان الاجتماعي بعد اعتماد التخصيص.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم الشهراني، ومحافظ رجال المع سعيد آل مبارك، وبحضور مدير الضمان الاجتماعي برجال ألمع إبراهيم مدين، ووكيل المحافظ مفرح بن زايد البناوي، وعدد من منسوبي الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير.وأوضح الشهراني أن محافظ رجال ألمع وعد بتخصيص قطعة أرض لصالح الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن المنطقة تستحق أن تحظى بمبنى جديد أسوة بالمحافظات والمناطق الأخرى التي تم اعتماد مباني جديدة لها.كما قدم الشهراني تقريرا مفصلا عن خدمات المكتب، شمل البرامج المساندة للمعاشات الشهرية، ومنها برامج الفرش والتأثيث، ودعم فواتير الكهرباء، والحقيبة والزي المدرسي، والغذاء وأيضا برامج الأسر الإنتاجية المنفذة في المحافظة، حيث بلغت أكثر من 92 مليون ريال أودعت في حسابات المستفيدين بدعم وتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي.وأشار الشهراني إلى أن مكتب الضمان برجال ألمع يقدم خدماته لكافة المستفيدين، إذ يقوم بالبحث الميداني عن المحتاج والمحتاج المتعفف. والبحث عن كل ما يخدم الفئة التي تندرج تحت خدمات الضمان الاجتماعي. لافتا إلى أن هناك خدمات يقوم بتوصيلها منسوبي مكتب الضمان الاجتماعي برجال ألمع إلى منزل المستفيد كالبطاقات وغيرها، بعد التواصل مع المستفيد عن طريق خدمة الهاتف النقال.