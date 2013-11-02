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تدريب نزلاء سجن المجاردة على تحقيق الأهداف

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تدريب نزلاء سجن المجاردة على تحقيق الأهداف تدريب نزلاء سجن المجاردة على تحقيق الأهداف

 صالح الشهري (المجاردة)

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة المجاردة دورة تدريبية تأهيلية بعنوان «حدد أهدافك وانطلق»، وذلك بالتعاون مع وحدة سجن المجاردة العام. قدم الدورة المدرب أحمد بن طالع البارقي، وذلك ضمن برنامج تأهيل السجين الذي تقدمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بداية كل عام جديد.شهد الدورة التي أقيمت أول أمس أكثر من 25 سجينا، حيث تم تعريفهم بأهمية تحديد الأهداف بشكل سليم والتي هي بدورها تساعد على توجيه سلوك الفرد وترشده للغايات المأمول تحقيقها بكفاءة وفاعلية.وفي ختام اللقاء التدريبي أشاد مدير وحدة سجن المجاردة المقدم غازي بن علي الأحمري بدور لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في تثقيف المجتمع وتطويره مـن إقامة الدورات التدريبية لما من شأنه الاهتمام بالمجتمع.

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