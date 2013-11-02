اعتراض خطوط الكهرباء ومماطلة المقاولين يعيقان المشاريع

«هاشتاق» زيارة وزير النقل محل الاهتمام.. مدير طرق عسير:

محمد العمودي (بيشة)

أكد مدير عام الطرق في عسير المهندس علي بن سعيد بن مسفر أنه اطلع على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا مؤكدا عدم تأخر تنفيذ أي من المشاريع سوى عوائق بسيطة تم رفعها إلى الجهات المختصة لإنهائها، لافتا الى أن العمل جار بشكل جيد في طريق خميس مشيط بيشة، كما أن هناك مساهمات مع البلديات والجهات المختصة لإكمال الطريق وتوافقه مع تطلعات الجهات المختصة، مشيرا إلى الانتهاء من 17 كيلومترا من طريق بيشة/النماص، الذي سيبلغ طوله الإجمالي 80 كلم يتم إيصاله بقرى سد الملك فهد.جاء ذلك خلال لقاء محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي بالأهالي، حيث تناول عرضا كاملا لمشاريع فرع النقل في المحافظة المنفذ منها وغير المنفذ وما تم رفعه من أولويات في المشاريع.وفي السياق ذاته بين مدير الطرق والنقل في بيشة علي بن فطيس أن طريق بيشة/العلاية تم رفعه ضمن الأولويات في المشاريع القادمة ويستحق نزول مشروعه في أسرع وقت نظرا لعدم تأهيله كما أن عملية صيانته مستمرة رغم صعوبة ذلك.وناقش الاجتماع العوائق الرئيسية مثل اعتراض خطوط الكهرباء وتأخر المقاولين وعدم إكمال تنفيذ المشاريع لتأخر اعتمادها في الوزارة.وذكر مدير فرع النقل في عسير أن محافظة بيشة أنهت كافة المتعلق بها في طريق الرياض/بيشة ولم يتبق سوى 80 كلم من جهة منطقة الرياض وتتحملها إدارة الطرق والنقل في العاصمة الرياض أما ما يتعلق بالجعبة فإن العمل فيه يسير على قدم وساق، بالإضافة إلى بيشة/رنية، وبيشة/الخميس، كما سيتم ازدواج طريق بيشة/الرياض، وطريق بيشة/تثليث ضمن المشاريع المرفوعة إلى وزارة النقل والمواصلات.وأهاب مدير عام النقل في عسير بالمواطنين الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق حفاظا على الأرواح، نظرا للضغط الكبير الذي تشهده طرق محافظة بيشة بالرغم من تأهيلها هندسيا.وفي ما يتعلق بـ«هاشتاق» مطالبة أبناء بيشة بزيارة وزير النقل فأكد المهندس علي بن سعيد أن «وزير النقل يتشرف بهذه الدعوة وأعدكم بمفاجأة في القريب العاجل».