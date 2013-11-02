قلاب الحمولة الزائدة يقطع الكهرباء عن الطوال

عبدالله مشهور (الطوال)

قطع سائق قلاب يحمل حمولة زائدة على الحديد وبارتفاع شاهق يزيد عن الارتفاع المسموح بحوالى 5 أمتار الكهرباء عن عدد من أحياء الطوال بعد أن قطع أسلاك الكهرباء في أحد الشوارع الرئيسية.وكان سائق القلاب قد تسبب في قطع أسلاك الكهرباء واجتثاث عداد من الجدار وكسر عمود الكهرباء فأرداه أرضا، ليغلق الطريق.هرعت شرطة الطوال إلى الموقع وأقفلت الطريق، ورغم محاولات السائق الهرب إلا أن عناصر الشرطة ألقت القبض عليه، ومكثت في الموقع قرابة الساعتين حتى وصل فريق من شركة الكهرباء واستلم الموقع لإصلاحه.