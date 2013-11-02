تسرب مياه الأمطار عبر التمديدات الكهربائية بطوارئ المجاردة

صالح الشهري (المجاردة)

كشفت الأمطار الخفيفة التي هطلت على محافظة المجاردة مساء أمس الأول سوء تنفيذ مشروع استكمال مبنى الطوارئ والكلى بمستشفى المجاردة، والتي أنفقت على استكماله وزارة الصحة أكثر من 9 ملايين ريال، لما من شأنه تقديم الخدمة الأفضل للمواطن وبجودة عالية داخل مباني صحية سليمة من العيوب الإنشائية.وأكد الأهالي أن هناك تسربا لمياه الأمطار مع التمديدات الكهربائية في مبنى الطوارئ والكلى الحديث بمستشفى المجاردة العام بالدور العلوي من المبنى، والذي لم يتبق على تسليمه سوى أسابيع قليلة، ما يزيد هاجس الأهالي بوقوع كارثة بعد تشغيله بشكل رسمي لا سمح الله.ومن جهته، أوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير أن المشروع لم يتم استلامه بشكل نهائي من المقاول وعند وجود أي ملاحظات فإن المقاول ملزم بإصلاحها.وعن حالة التسرب أوضح النقير أنه تم تسليم العزل المائى للمهندس الاستشارى، وذلك بعد غمر السطح بالكامل لمدة أسبوع وتبين جودة العزل، وعدم تسربة لأى مياة داخل المبنى وتم عمل محضر تسليم أعمال بذلك.وأضاف النقير أن المنطقة شهدت هطولا للأمطار لعشرات المرات، ولم يلاحظ أي تسرب، وبعد ورود معلومات عن تسرب المياه من السطح إلى داخل المبنى اتضح أنها نتيجة فتحات في بعض دكتات التكييف التي لم تغلق بعد، فتم إبلاغ الشؤون الفنية بالشؤون الصحية بذلك، والعمل جار لاستكمال سد الفتحات.