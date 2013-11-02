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هوندا تجمع 344 ألف سيارة فان بالولايات المتحدة لخلل بنظام المكابح

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هوندا تجمع 344 ألف سيارة فان بالولايات المتحدة لخلل بنظام المكابح هوندا تجمع 344 ألف سيارة فان بالولايات المتحدة لخلل بنظام المكابح

قالت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات، إنها ستجمع نحو 344 ألف عربة فان صغيرة من طراز اوديسا فى الولايات المتحدة لإصلاح خلل فى برنامج الكمبيوتر ربما يؤدى إلى تشغيل كوابح السيارة فجأة وبعنف دون أن يضغط السائق على دواسة الفرامل.

ولكن هوندا أوضحت أنها لن تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة قبل الربيع المقبل عندما تتوفر قطعة الغيار المطلوبة.

وقالت هوندا إنها لا تعلم شيئا عن وقوع أى أو إصابات بسبب هذه المشكلة التى تؤثر على السيارات الفان الصغيرة من هذا الطراز والتى صنعت عامى 2007 و2008.

وقالت هوندا أن نظام مساعدة ثبات السيارة فى هذه الطرز يمكن أن يصاب بخلل إذا تمت قيادة السيارة بطريقة معينة، ويمكن لنظام مساعدة ثبات السيارة أن يشغل المكابح فجأة دون إضاءة أنوار المكابح، مما يزيد من خطر وقوع تصادم.

وقالت الشركة إنه إلى حين توفر قطع الغيار اللازمة فإنها سترسل خطابات لأصحاب السيارات تصف لهم الطرق اللازمة لضمان فحص نظام مساعدة ثبات السيارة عند إعادة تشغيلها.

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مصر 365