بلدية الشوقية تستنفر جهودها لإزالة مخططات مخالفة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية جهودها في إزالة التعديات على عدد من المواقع والأحواش غير النظامية، والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنيه بالعاصمة المقدسة على طريق الخواجات بمكة المكرمة.وأكد المهندس بندر بن حسن قباني رئيس بلدية الشوقية الحرص على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيرا إلى أن لجنة التعديات بالبلدية تواصل جهودها ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون وبتوجيهات ومتابعة أمين العاصمة المقدسة.ومن جانبه، أوضح المهندس ممدوح عراقي مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية الفرعية أن البلدية قامت بحملة جديدة صباح أمس على عدة مواقع بالمخططات التي تشهد تعديات، وحول مخططات ولي العهد، حيث تمت إزالة ما يقارب من 10 آلاف متر مربع بطريق الخواجات جوار نقطة التفتيش، كانت محوشة ومخططة بطرق عشوائية وغير نظامية من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود مايثبت ملكيتهم لها.وأكد عراقي بأن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية باستمرار؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي وحماية الممتلكات العامة.