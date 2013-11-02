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200 حالة استفادت من برامج «دواء» العام الماضي

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200 حالة استفادت من برامج «دواء» العام الماضي 200 حالة استفادت من برامج «دواء» العام الماضي

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

استقبلت جمعية «دواء» نحو 200 حالة من الجالية البرماوية ممن لا يستطيعون شراء الدواء، حيث يتم تقديم الأدوية التي لا يستطيعون شراءها لهم، وذلك بشرط وجود الوصفة الطبية، ومن ثم تعرض على الأخصائي الاجتماعي بالجمعية.جاء ذلك خلال تكريم اللجنة الاجتماعية للجالية البرماوية الجمعية الخيرية لتوفير الدواء بمنطقة مكة المكرمة على تعاونها وتقديم خدماتها الإنسانية والدوائية لـ 200 حالة من الجالية البرماوية خلال العام المنصرم، حيث تسلم تكريم اللجنة مدير إدارة الجمعية رائد بن عبدالعزيز الحمدان.وأوضح مدير إدارة الجمعية رائد الحمدان أن الجمعية، تهدف إلى تقديم العناية الصحية الخيرية ومساعدة المحتاجين من المرضى المزمنين والمقعدين ومن لا عائل لهم، وضمان إشراكهم في البرامج العلاجية المتعددة والوقائية، والتي توفرها الجمعية، مؤكدا أن تقديم الدواء يعد من أهداف توفير الدواء بمختلف أنواعه لأصحاب العوز الطبي في منطقة مكة المكرمة لمختلف الفئات، آخذين بعين الاعتبار أولوية الاحتياجات، مثل أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القلب والكلى وأمرض الشيخوخة وغيرهم، وإقامة الصيدليات الخيرية الخاصة بالجمعية، والتي توفر وتحفظ الدواء، وتنشر ثقافة المحافظة على الأدوية، وإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الاجتماعية والطبية الخاصة بهذا المجال، والمشاركة في الندوات الطبية والأيام العالمية والأنشطة الاجتماعية ذات العلاقة بهدف الجمعية.

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