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اكتمال الخطط لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

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اكتمال الخطط لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم اكتمال الخطط لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

 سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أنهت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إعداد خطة عمل برنامجها التنظيمي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الخامسة والثلاثين، والتي ستقام في أروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة في الحادي والعشرين من شهر محرم المقبل.وأوضح الدكتور منصور بن محمد السميح الأمين العام للمسابقة أن الأمانة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت بإصدار التأشيرات الخاصة بالمشاركين وتأكيد حجوزات الطيران، وتجهيز قاعة التصفيات في الحرم المكي الشريف بتوسعة الملك فهد بالدور الثاني.وأبان الدكتور السميح أن الوحدات العاملة في أمانة المسابقة تقوم بمهامها وفق الخطة الزمنية المعتمدة في سير العمل، حيث وضعت وحدة شؤون التحكيم أسئلة الاختبار والتفسير، وآلية عملها في قاعة الاختبار، وأكملت وحدة الاستقبال أعمالها المتعلقة باستقبال الوفود وتنظيم الإسكان والإعاشة والهدايا وكل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والخدمية، في حين تواصل الوحدة الإعلامية تنسيقها مع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية المسابقة بالصورة التي تواكب حجمها الكبير، ومتابعة تنفيذ إصدارات المسابقة ومطبوعاتها، كما تقوم وحدة الشؤون الثقافية بتنظيم البرامج الثقافية وتنسيق اللقاءات العلمية، ويتولى فريق عمل متكامل عملية خدمة الضيوف المشاركين على مدار الساعة، من وقت وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى موعد مغادرتهم.

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