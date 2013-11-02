صحة مكة تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

إبراهيم خضير (مكة)

تنظم إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاحد المقبل برنامجا احتفاليا باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 1434 هـ تحت شعار «رعايتهم وفاء» وذلك بمستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة ولمدة اسبوعين.وأوضح مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور طارق بن سالم البار أننا نحرص على المشاركة في جميع المناسبات العالمية وما يصاحبها من إقامة معارض ومحاضرات واحتفالات تبرز الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الصحة النفسية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى والمراجعين وكذلك رفع مستوى الخدمة فيها حسب المقاييس العالمية التي تنعكس آثاره الإيجابية على صحة الفرد النفسية والاجتماعية.وقال الدكتور البار، ان العوامل الاجتماعية والسكانية والنفسية والبيولوجية التي تسهم وتؤثر في الحالة الصحية والنفسية للفرد وتجتمع هذه العوامل تقريبًا لدى كبار السن. ومن أمثلتها الفقر و العزلة الاجتماعية والاعتماد على الآخرين والشعور بالوحدة فكل هذه العوامل تؤثر سلبًا في صحة ونفسية المسن.وأكد الدكتور البار ان الاكتئاب هو اضطراب نفسي يختلف تمامًا عن حالات الضيق التي يعانيها كل الناس من وقت لآخر حيث إن الإحساس الوقتي بالحزن جزء طبيعي من الحياة. أما في حالة الاكتئاب فإن الإحساس بالحزن لا يتناسب مطلقًا مع أي مؤثر خارجي يتعرض له المريض ويعتبر أطباء الصحة النفسية أن الاكتئاب مرض يؤثر بطريقة سلبية في طريقة التفكير والتصرف ويصيب الذكور والإناث والصغار والكبار والمسنين على حد السواء فالاكتئاب لا يفرق بين مستوى التعليم والثقافة ولا المستوى المادي فالجميع عرضة للإصابة به.وابان الدكتور البار بأن البرنامج المعد خلال الاسبوعين يتم فيه توعية المواطنين وذلك من خلال الانشطة التوعوية في الاسواق التجارية وتوزيع المطويات وتقديم الاستشارات الطبية و زيارة طبيب العائلة بصفة دورية للكشف عن أي مشكلات صحية أو نفسية يعانيها و تجنب التعرض لضغوط الحياة بالإضافة الى استشارات هاتفية خلال فترة الدوام.من جانبها اكدت رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية للصحة العامة بالعاصمة المقدسة محاسن حسن شعيب، أن الاحتفال باليوم العالمي الصحة النفسية ينبع من أهمية هذا الموضوع في حياة الفرد والمجتمع لأن له تأثيراً فاعلاً ومباشراً في تقدم تنمية ورفاهية الفرد والمجتمع كما يهدف إلى إيصال الرسالة التعريفية والتوعوية والتخفيف من آثار الوصمة التي تعاني منها الأسر ونشر الثقافة النفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع.