تعليـم مكة يـتوج 200 مدرسة فائـزة في اليوم المفتوح

طلال الردادي (مكة المكرمة)

تـوج تعليم مكة المكرمة خلال حفل تـتويج المدارس الفائزة في اليوم المفتوح للعام الدراسي المنصرم 33/ 1434هـ الذي رعاه المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة حامد بن جابر السلمي، على مسرح بيت الطالب.وأكد علي فرحة الغامدي مدير مدرسة القاضي عياض المتوسطة في كلمته نيابة عن المدارس الفائزة والمكرمة عن سعادتهم بهذا اللقاء مشيرا إلى أنه يعبر عن تطلعات المعلمين وأولياء الأمور، ويسعد بالمبدعين وهم يحصدون النتائج المغبطة في مواهبهم ويقطفون ثمار اجتهادهم الذي أدخل السرور في نفوس معلميهم.ثم تـلا ذلك إلقاء فردي لقصيدة «أنا المدينة»، ألقاها الطالب حسان رشيد الثقفي من مدرسة عكرمة بن جهل.ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا بعنوان: «إشراقات اليوم المفتوح» الذي لخص أهدافا ومقتطفات من برامج اليوم المفتوح خلال عام كامل وبيان المدارس الفائزة.وأكد راعي الحفل في كلمته، أن سعادتهم في هذا اليوم لا أكاد أصفها لأن النجاح لا تعبر عنه كلمة ولا يستطيـع أن يعبر عنه شاعر أو يتحدث عنه كاتب أو يعطيه خطيب حقه من البلاغة والوصف.وقال السلمي: «الفرحة قد ارتسمت على وجوهنا جميعا إذ برزت مواهب أبنائنا الطلاب برعاية قادة العمل الحقيقي في الميدان التربوي، وفي هذا اليوم الذي أفرز لنا مايقارب المئتي مدرسة من المدارس التي فعلت اليوم المفتوح الذي جعل خصيصا لتنمية مواهب الطلاب واكتشافها وتعزيـز قدراتهم التربوية والتعليمية والعلمية والفنية ، ويعتبر هذا اليوم تتويجا لجهود عام مضى ، وفي ذات الوقت إشارة لبداية عام جديد حافل بالأنشطة الرائعة والإنجازات المشرقة والعطاءات الواسعة بإذن اللـه.وأكد السلمي أن هذا العمل الرائـع ينبع من حجرة الدراسة التي تعـد مصنعا من مصانع الرجال التي تخرج منها العلماء والأدباء والحكماء والقضاة وجميع المسؤولين الذين يفخر بهم الوطن.ثم شكر مديري المدارس المشاركة والمعلمين الذين أبرزوا مواهب الطلاب وقاموا برعاية هذه المواهب كما شكر أبناءه الطلاب وتمنى لهم المزيد من التألق والإبداع.بعد ذلك قام المدير العام بتقديم الدروع والشهادات للمدارس الفائزة بمسابقة اليوم المفتوح.