«خدمة الحاج وسام فخر لنا» تواصل فعالياتها

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

تتضافر جهود الإدارات الدينية والخدمية والفنية في تفعيل الحملة التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، حيث تتواصل فعاليات «خدمة الحاج وسام فخر لنا»، التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما استقبل فضيلة شيخ مؤذني المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيدة عددا من حجاج وزوار بيت الله الحرام، والذين هنأهم بقضاء مناسكهم، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين.ووزع هدايا لعدد من حجاج بيت الله الحرام توديعا لهم ضمن برنامج (شرف لنا قبولك هديتنا)، والذي يحث جميع الموظفين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للمبادرة بالسلام على الحجاج والعمار والزوار وإظهار الابتسامة الجميلة والكلمة الطيبة، وعرض الخدمة عليهم عند دخول الحرمين الشريفين أو ساحاتهما، وتشتمل على أنشطة ثقافية وتوجيهية وتحفيزية وترحيبية، إضافة إلى توزيع أعداد كبيرة من الهدايا المتنوعة من مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن.يذكر أن الحملة تعد تعبيرا حضاريا للعناية بقاصدي المسجد الحرام، وإشعارهم بالحفاوة والتكريم، وذلك انطلاقا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.