الخضيري يدشن مشروع متابعة الأمراض المعدية والأوبئة للبرماويين

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

دشن وكيل امارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري موقع مشروع متابعة الأمراض المعدية والأوبئة الذي انشأته الشؤون الصحية بالمنطقة خصيصا للجالية البرماوية، كما دشن مشروع برنامج بوابة متابعة السجناء والموقوفين من ذات الجالية، مستمعا إلى شرح ممثلي كل وحدة.وعقد الخضيري، أثناء زيارته مقر لجنة تصحيح اوضاع الجالية البرماوية متفقدا كامل وحدات المشروع ومطلعا على سير العمل، اجتماعا خاصا مع أعضاء اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية وكافة الدوائر الحكومية والأمنية المشاركة في المشروع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير عمل المشروع منها الموقع الجديد للمشروع والنظر في بعض الموضوعات العالقة في ما يتعلق بتصحيح بعض الفئات من أبناء الجالية.وكان في استقباله أمس الأول المشرف العام على مشروع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية عبدالله آل قراش ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة محمد سعيد طيب وشيخ الجالية البرماوية الشيخ أبو الشمع عبدالمجيد وعدد من مسؤولي الأقسام والإدارات العاملة بالمشروع.من جهته، قال المشرف العام على لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية عبدالله آل قراش لـ«عكاظ»: بخصوص الموقع الطبي فقد ظهرت في الآونة الاخيرة الأمراض المعدية والوبائية مثل: الايدز والفيروس الكبدي على عينة من الجالية، وتنص الانظمة والقوانين في المملكة انه في حال وجود أي من الامراض الوبائية والمعدية لدى المقيمين فإنه يرحل خارج البلاد وهذا لا ينطبق على ابناء الجالية البرماوية، وبمبادرة من الشؤون الصحية تكفلت بفحص الجالية البرماوية عن طريق برامج فحص العمالة المتخصصة عن طريق هذا الموقع. وذكر قراش ان هناك العديد من الآليات لتطوير برنامج بوابة متابعة السجناء والموقوفين ليحظى به جميع الموقوفين من الجالية البرماوية في جميع مناطق المملكة، مشيرا الى انه يتم من خلال هذا البرنامج التعريف بالسجين البرماوي، وفي حال اثبات أصله سيفرج عنه بكفالة أو عن طريق متابعة اللجنة له، مفيدا أنه في حال كانت قضيته اخلاقية او سلوكية فإن هناك برنامجا يسمى «الرعاية اللاحقة» حيث ان الموقوف بهذه القضية يلحق بالبرنامج ويتم من خلاله متابعته وسيتم اعداد برامج تأهيلية تقويمية سواء كان انحرافا اخلاقيا او سلوكيا.